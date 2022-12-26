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مع نشاط في الرياح

توقعات بأمطار متوسطة على الرياض حتى فجر الغد

2022-12-26 الساعة 3:36
توقعات بأمطار متوسطة على الرياض حتى فجر الغد
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا جديدًا بشأن هطول أمطار على منطقة الرياض حتى فجر غد الثلاثاء.

أمطار متوسطة

وقال المركز في التنبيه الذي نشرته قناة “الإخبارية”، إنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض والتي تشمل (الدرعية، العاصمة الرياض، حريملاء، ضرما)، وذلك بدءًا من اليوم الاثنين الموافق 4 مساءً، وحتى الثانية فجر غد الثلاثاء.

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وأوضح أن التأثيرات المصاحبة تشتمل على نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

أمطار متوسطة

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

أمطار رعدية غزيرة

ولا يستبعد تساقط للثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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