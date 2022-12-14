توقعات بارتفاع درجات الحرارة 4 درجات اليوم

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توقع الباحث الفلكي عبدالعزيز محمد الحصيني ارتفاع درجات الحرارة في المملكة اليوم 4 درجات، مقارنة بما كانت عليه بداية هذا الأسبوع.
وقال الحصيني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء: إنه من المتوقع اليوم إن شاء الله ارتفاع في الحرارة من 3 إلى 4 درجات على معظم المناطق عما كانت عليه بداية هذا الأسبوع.
كما توقع الحصيني، أن تشهد المملكة موجة برد متوسطة القوة بداية من الجمعة المقبلة، إذ تعد ثاني موجة برد منذ دخول الشتاء فعليًّا.
وتابع: مقدار الانخفاض في الحرارة من 5 إلى 7 درجات، وتستمر 4 أيام، كما توقع الحصيني أن تسجل الصغرى في طريف درجة مئوية واحدة.