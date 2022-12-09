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وفقًا لتوقعات الأرصاد

توقعات باستمرار الأمطار على الرياض والقصيم للغد

2022-12-09 الساعة 7:23
توقعات باستمرار الأمطار على الرياض والقصيم للغد
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، عن احتمالية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي الرياض والقصيم.

أمطار الرياض

ونشر الدفاع المدني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن فرصة سقوط الأمطار في الرياض تشمل (الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، رماح، شقراء، مرات)، وتستمر حتى الساعة الـ 12 مساء غدٍ السبت.

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أمطار القصيم

بينما توقعت الأرصاد سقوط الأمطار في القصيم لتشمل (الأسياج، البدائع، البكيرية، الثامرية، الخبراء، الرس، الشماسية، العمار، المذنب، بريدة، عنيزة، عيون الجواء، الفوارة، النبهانية، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور)، وتستمر حتى الساعة الـ 6 صباح غدٍ السبت.

ودعا الدفاع المدني المواطنين الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود؛ حفاظًا على سلامتهم.

مناطق التأثر

فيما حثت المديرية العامة للدفاع المدني، في وقت سابق، الجميع على توخي الحيطة والحذر لاحتمالية استمرار هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، يومي الجمعة والسبت.

وبيَّنت المديرية العامة أنه بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد ستتأثر مناطق الرياض حائل والقصيم والشرقية بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر أجزاء من منطقة الشرقية والجوف والحدود الشمالية بأمطار متوسطة في مجملها، كما يتوقع أن يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق عسير وجازان والباحة.

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