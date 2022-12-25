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مصحوبة بكتلة هوائية باردة

توقعات باستمرار التقلبات الجوية على أغلب المناطق حتى الأربعاء

2022-12-25 الساعة 12:54
توقعات باستمرار التقلبات الجوية على أغلب المناطق حتى الأربعاء
المواطن - فريق التحرير

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أكّد محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل؛ استمرار التقلبات الجوية بدءاً من اليوم الأحد على أغلب مناطق المملكة حتى يوم الأربعاء المقبل لتكوّن في مجملها أمطاراً خفيفة إلى متوسطة.

مناطق التأثر

وأوضح العقيل في حواره لـ “برنامج اليوم” على “قناة الإخبارية”؛ أن الأمطار تشمل المناطق الشمالية وسواحل منطقة تبوك وسواحل المدينة المنوّرة وبعض الأجزاء من الحدود الشمالية ومنطقة الجوف، اليوم وغداً حيث تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، وكذلك الحال على بعض الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرّمة.

وتابع أن الحالة الجوية ستكون مصحوبة بكتلة هوائية باردة على أغلب المناطق.

طقس اليوم

ومن جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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