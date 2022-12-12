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رصد أكثر معدل هطول للأمطار في وسط جدة

توقعات باستمرار الحالة الماطرة مع سيول على بعض المناطق

2022-12-12 الساعة 11:53
توقعات باستمرار الحالة الماطرة مع سيول على بعض المناطق
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المحلل في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، مساء اليوم الاثنين، رصد أكثر معدل هطول للأمطار في وسط جدة (حي الفيصلية) بحدود 25ملي، مؤكدًا أن أمطار مكة كانت متوسطة إلى غزيرة وتركزت أمس واليوم على الشرق خاصة شرق محافظة جدة.

استمرار الحالة الجوية

وقال العقيل، خلال لقائه مع برنامج “نشرة التاسعة” على “الإخبارية”: إن التوقعات ما زالت تشير إلى استمرار هذه الحالة الجوية وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة خاصة على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة مع احتمال جريان السيول والسيول المنقولة.

وأوضح المحلل في المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لا تزال كذلك الحال على السواحل في محافظة جدة لظهور السحب الركامية والرعدية وبعض الأمطار المتفرقة.

وفيما يتعلق بالتنبيه الصادر من الأرصاد، فهذا الأمر يتم التنسيق والتكامل فيه مع الجهات المعنية والدوائر الحكومية ومراكز إدارة الأزمات للتعامل مع الحالات الجوية التي تشهدها المملكة.

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