توقعات باستمرار الطقس غير المستقر حتى الثلاثاء: أمطار وأتربة وبرد

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين
توقع متحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، استمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الثلاثاء المقبل.
فيديو | متحدث الأرصاد حسين القحطاني: تشمل الحالة المطرية معظم مناطق المملكة ويتوقع استمرارها إلى يوم الثلاثاء المقبل#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/jtcabOD2G1قد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 30, 2022
قال القحطاني خلال مداخلة له مع قناة الإخبارية: إن الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها رياح مثيرة للأتربة وتساقط للبرد، وارتفاع الموج على السواحل الغربية.
وأشار متحدث الأرصاد إلى أن منطقة مكة وسواحلها وجدة وعددًا من المحافظات الأخرى تأثرت بالحالة المطرية، أمس.
واستطرد: تشير التوقعات إلى أن الحالة التي بدأت يوم أمس تستمر حتى الثلاثاء المقبل، وهناك تحديث على مدار الساعة للحالة الجوية لتمريرها للجهات التي تتعامل ميدانيًّا.