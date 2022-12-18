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بعدها يطرأ ارتفاع طفيف بالحرارة

توقعات باستمرار الموجة الباردة الثانية حتى الخميس

2022-12-18 الساعة 2:27
توقعات باستمرار الموجة الباردة الثانية حتى الخميس
المواطن - فريق التحرير

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توقع خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، استمرار الموجة الباردة الثانية منذ بداية الشتاء فعليًا المتوسطة القوة على عدة مناطق بالمملكة.

استمرار الموجة الباردة

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “وفقًا للمراصد متوقع إن شاء الله استمرار الموجة الباردة الثانية منذ بداية الشتاء فعليًا متوسطة القوة على المنطقة الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية بحرارة متفاوتة ليوم الخميس 28 جمادى الأولى ثم يطرأ ارتفاع طفيف في الحرارة”.
وأضاف “ومن ليلة الخميس ستبدأ حالة ممطرة على أجزاء من المملكة والخليج”.
توقعات الأمطار

برد القلب

يذكر أن خبير الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق، كشف أن موجة البرد المعاشة تستمر بالمملكة حتى ظهر يوم الأربعاء المقبل، حيث يعود نهاية الأسبوع الدفء.
وأضاف الزعاق في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه من يوم السبت المقبل، تتولد موجة جديدة، لافتًا إلى أن هذا البرد يسمى ببرد القلب “النجم الثاني من المربعانية” وفيه يأتي البرد على فترات متقاربة.
طقس المملكة

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية والرياض.

ولا يستبعد ظهور العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وطقس مستقر وسماء صحو على باقي مناطق المملكة.

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