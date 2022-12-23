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وفقًا للمركز الوطني للأرصاد

توقعات باستمرار عواصف وأمطار مكة المكرمة حتى الـ8 مساءً

2022-12-23 الساعة 12:26
توقعات باستمرار عواصف وأمطار مكة المكرمة حتى الـ8 مساءً
المواطن - فريق التحرير

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حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، من احتمالات حدوث عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة.

وذكر المركز الوطني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية تشمل ” أضم، ميسان، الليث”، والتي يتوقع أن تستمر ما بين الساعة الـ 7 والـ 8 مساء اليوم.

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وبحسب الأرصاد فقد سجلت كمية الأمطار في مكة المكرمة حتى الآن 39.0 مللي متر في حوالي 17 محطة.

التأثيرات المصاحبة

يصاحب الحالة الجوية نشاط في الرياح السطحية وتساقط برد وسيول وانعدام في الرؤية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك الباحة، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الرياض والمنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد هطول أمطار رعدية على مناطق جازان، عسير، ويتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل والقصيم، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم.

 

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