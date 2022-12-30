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تحذيرات بأخذ الحيطة والحذر

توقعات باستمرار هطول الأمطار على المملكة حتى الثلاثاء

2022-12-30 الساعة 1:02
توقعات باستمرار هطول الأمطار على المملكة حتى الثلاثاء
المواطن - واس

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أصدر المركز الوطني للأرصاد توقعاته باستمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة؛ من اليوم وحتى يوم الثلاثاء المقبل؛ والتي يتراوح منسوبها من متوسطة إلى غزيرة.

وأوضح الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين بن محمد القحطاني، أن الحالة المطرية يصحبها جريان السيول، وتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، وتدنٍّ للرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية.

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وأشار إلى أن تأثير الحالة المطرية يشمل مناطق مكة المكرمة “العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، بحرة، خليص، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان، الخرمة، المويه ورنية”.

ومنطقة الباحة “الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواة، العقيق، بني حسن، الحجرة وغامد الزناد”، ومنطقة عسير “النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، البرك وبيشة”.

وأضاف أن تأثير الحالة المطرية يمتد ليشمل مناطق المدينة المنورة “المهد، وادي الفرع”، ومنطقة القصيم “بريدة، عنيزة، الرس ومعظم محافظات المنطقة”، ومنطقة الرياض “الرياض العاصمة، الخرج، المزاحمية، القويعية، المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء، رماح، الدوادمي، عفيف، الأفلاج، وادي الدواسر وليلى”.

توقعات

وبين القحطاني أنه يتوقع أن تكون الأمطار “متوسطة في مجملها” على المنطقة الشرقية “الدمام، الظهران، الخبر، بقيق، الأحساء، القطيف”، ولا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة خلال نفس الفترة على أجزاء من منطقتي جازان “جيزان، فرسان، فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر، الشقيق، بيش”، ومنطقة نجران “نجران، حبونا، بدر الجنوب”.

يذكر أن الجهات المعنية تواصل عملها على مدار الساعة، وتنبه الأهالي بأخذ الحيطة والحذر خلال هطول الأمطار، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

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