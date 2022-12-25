توقعات باستمرار هطول الأمطار على 3 مناطق حتى المساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق نجران والباحة وجازان حتى مساء اليوم.

نجران

وبحسب الأرصاد، تشمل تأثيراتها في نجران، سقوط أمطار مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, على مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، ويدمة، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة التاسعة مساءً.

الباحة

وفي الباحة تشمل تأثيراتها في الباحة، سقوط أمطار مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, على مدينة الباحة ومحافظات العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.

جازان

وفي جازان تشمل تأثيراتها سقوط أمطار مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية ، على محافظات الحرث، والريث، والدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كما نبه المركز من تكون سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظة جزر فرسان، والأجزاء الساحلية.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـثامنة مساءً.

طقس اليوم

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن تكون السماء غائمة الى غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة ، الباحة ، عسير ، جازان ونجران كذلك على الاجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-40كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والجنوبي, وارتفاع الموج من متر الى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل الى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .