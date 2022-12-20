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توقعات بانخفاض أسعار الفلل والأراضي في السعودية عام 2023 ‏

2022-12-20 الساعة 11:06
توقعات بانخفاض أسعار الفلل والأراضي في السعودية عام 2023 ‏
المواطن - فريق التحرير

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توقع أحد المتخصصين في مجال البناء انخفاض أسعار الفلل والأراضي في عام 2023.

ركود في أسعار العقار

وقال المهندس ناصر الراجحي، خلال لقاء له مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إن هناك ركودًا في أسعار العقار بسبب سعر الفائدة، حيث انخفضت القروض بسبب ارتفاع التكلفة، وأحجم كثير من الناس عن شراء بعض البيوت والشقق؛ ما أدى لقلة الطلب، ويتبع ذلك انخفاض في الأسعار.

وتابع: في 2023 ستنخفض أسعار الفلل إلى 25% والأراضي 15%.

في وقت سابق، أوضح أنس الراجحي، المهتم بتوعية المستثمر في تداول أنس الراجحي، أسباب انخفاض أسعار العقارات مع ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير.

حيث قال الراجحي على حسابه الشخصي بموقع تويتر: لماذا أسعار الأصول وعلى رأسها العقار تنخفض عندما ترتفع أسعار الفائدة بشكلٍ كبير؟

الأسباب

وأوضح الراجحي الأسباب وراء انخفاض العقارات مع ارتفاع سعر الفائدة وهي:

– انخفاض السيولة النقدية المسؤولة عن شراء هذه الأصول.

– انخفاض رغبة الأفراد والشركات لطلب التمويل نظرًا لارتفاع كلفتها.

– توجه بعض المستثمرين لشراء سندات أو إيداع أموالهم في البنوك بدلًا من شراء العقارات والأسهم.

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