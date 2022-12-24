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أمطار على المرتفعات الجنوبية

توقعات بانخفاض الحرارة بعدة مناطق.. ارتدوا الملابس الثقيلة

2022-12-24 الساعة 1:51
توقعات بانخفاض الحرارة بعدة مناطق.. ارتدوا الملابس الثقيلة
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني انخفاض درجات الحرارة على منطقتي الرياض والشرقية.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “المتوقع انخفاض في الحرارة على الرياض والشرقية من اليوم السبت، ومتوقع أجواء باردة صباحاً معتدلة نهاراً الأيام القادمة من يوم غد الأحد على الشمالية والوسطى والشرقية والغربية نسبياً وأمطار على المرتفعات الجنوبية”، ناصحًا بارتداء الملابس الثقيلة”.

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حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير في حين لا يستبعد استمرار هطول الأمطار على المنطقة الشرقية وسواحل منطقة تبوك, ويتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والرياض, كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 

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