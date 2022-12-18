توقعات بتقلبات جوية وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع الحالي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد المملكة تقلبات جوية على 10 مناطق، نهاية الأسبوع الجاري.

وقال المركز في تغريدة على موقع تويتر: بإذن الله، تقلبات جوية تشهدها المناطق التالية: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، القصيم، الرياض والشرقية، نهاية الأسبوع الجاري.

هطول أمطار وثلوج

كما توقع المركز أن يصحب الحالة الجوية هطول أمطار رعدية، وتساقط الثلوج، وانخفاض درجات الحرارة وارتفاع الأمواج.

وأشار المركز إلى إصدار تقرير خاص غدًا الاثنين، بشأن التقلبات الجوية السابق ذكرها.

وفي وقت سابق، قد توقع المركز أن تشهد عددٌ من مناطق المملكة حالة مطرية تبدأ مع نهاية الأسبوع الجاري.

حالة مطرية

وقال المركز في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: من المتوقع- بمشيئة الله- أن تشهد مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم وسط وشرق المملكة، حالة مطرية تبدأ مع نهاية الأسبوع الجاري.

ولفت المركز إلى أنه يراقب المستجدات للحالة، وسيصدر التقرير الخاص عنها لاحقًا.