توقعات بحالة مطرية واسعة التأثير متفاوتة الغزارة

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توقعت جمعية الطقس والمناخ، أن تشهد المملكة حالة مطرية واسعة التأثير متفاوتة الغزارة.
أشارت الجمعية، في تغريدة على موقع تويتر، إلى أن تلك الحالة ستبدأ بمشيئة الله بوادرها من الخميس القادم نواحي المنطقة الغربية، وتشتد وتكون أكثر اتساعًا يوم الجمعة لتشمل مناطق عدة من البلاد تسبق بدفء نسبي وتصحب برياح سطحية نشطة متقلبة على فترات بأمر الله.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق بالمملكة أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة.
وأوضح المركز، عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن الحالة المطرية متوقع أن تشمل كلًّا من مكة المكرمة، الباحة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، حائل، الشرقية، منطقة الحدود الشمالية، وتبوك.