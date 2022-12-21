توقعات بحالة ممطرة في الرياض من اليوم وحتى الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أن تشهد منطقة الرياض بداية من اليوم حتى بعد غد الجمعة أمطاراً متوسطة إلى غزيرة.

تقلبات جوية

وأضاف المركز عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أن التقلبات الجوية والأمطار ستؤدي إلى جريان السيول بكل من المجمعة والزلفي والغاط وشقراء ورماح والدوادمي وعفيف.

وأشار المركز إلى أن العاصمة الرياض والخرج والمزاحمية والقويعية ستشهد أمطاراً متوسطة في مُجملها تصاحبها تأثيرات تساقط البَرَد وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية.

انخفاض درجات الحرارة

وأفاد بأنه، ابتداءً من الجمعة المقبل سنشهد انخفاضاً لدرجات الحرارة وتكوّناً للصقيع، وتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما بين 6 إلى 8 مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة متاحة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والباحة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الشرقية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون على الجزء الجنوبي والأوسط جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي والأوسط تصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي والأوسط , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون على الجزء الجنوبي والأوسط شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.