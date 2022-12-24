توقعات بحالتين ممطرتين جديدتين بعد موجة الغد

توقع خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة الثامنة غدًا الأحد.

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “إن شاء الله متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء متفرقة من الشمالية والغربية والوسطى والشرقية والجنوبية والإمارات وعُمان أبشروا”.

وأضاف أنه من المتوقع أن يلي هذه الحالة الممطرة حالتان جويتان الأسبوعين القادمين، حيث تعم الأمطار المملكة والخليج العربي.

شتاء قارس

كما لفت إلى أن هناك عاصفة ثلجية تجتاح أمريكا ما أدى إلى شلل الحركة وإلغاء رحلات جوية، حيث نقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية القول إنه منذ صباح أمس الجمعة، تعرض أكثر من 200 مليون شخص لظروف الطقس الشتوي القاسي وهذه من المؤشرات على أن شتاء هذا العام قارس إلا أن يصرفه الله.

موجة صفرية

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن تشهد بعض المناطق في المملكة تقلبات جوية ابتداءً من يوم غد الأحد حيث من المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة إلى ما دون الصفر للمرة الأولى هذا الموسم خاصة على شمال المملكة.

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل في مداخلة مع قناة الإخبارية إنه اعتبارًا من يوم غد تبدأ الموجة الأولى للدرجات الصفرية على مناطق شمال المملكة وأجزاء من منطقة الرياض وشمال المنطقة الشرقية.

كما توقع العقيل هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة الرياض تشمل العاصمة، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة المتوقعة ما بين -1 إلى 4 درجات مئوية في المناطق الشمالية، بينما تتراوح بين 2 إلى 5 درجات شمال الرياض والشرقية، وبين 1 إلى 5 درجات على أجزاء منطقة الرياض، بما فيها العاصمة.

بدوره، لفت حسين القحطاني المتحدث الرسمي باسم المركز إلى أن الظواهر الجوية المتوقعة تتمثل في تراجع درجات الحرارة على المناطق الشمالية من المملكة والشمالية الشرقية والمناطق الوسطى.