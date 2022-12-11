توقعات بشدة الأمطار على مكة وجدة صباح غد

تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل السجن 20 عاماً و500 ألف ريال غرامات لــ 5 متهمين بغسل أموال الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم بالمسجد الحرام حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد العقارات المؤجرة 3 لاعبين عرب يعادلون رقم سامي الجابر بالمونديال مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية والإمارات
توقع المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن الحالة المطرية التي تشهدها المملكة حاليًا تبدأ هذه الليلة وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.
#نشرة_الرابعة | متحدث @PmeMediacen : شدة الأمطار على #مكة و #جدة ستكون مع صباح يوم غد الاثنين pic.twitter.com/ZEF0qi86YBقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 11, 2022
وأشار القحطاني في مداخلة هاتفية مع قناة العربية، اليوم الأحد، إلى أن هذه الحالة متوقع أن تكون على مكة المكرمة وستكون شدتها بمشيئة الله في الفترات الصباحية ليوم غد الاثنين.
وتابع متحدث الأرصاد: التوقعات تشير إلى أمطار بين متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة وتدنٍ في الرؤية، مع احتمال تساقط البرد على المناطق المتأثرة على منطقة مكة المكرمة، مثل العاصمة المقدسة وجدة،والطائف، وغيرها من المناطق.