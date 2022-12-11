توقعات بشدة الأمطار على مكة وجدة صباح غد

توقع المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن الحالة المطرية التي تشهدها المملكة حاليًا تبدأ هذه الليلة وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.

ستكون شدتها في الصباح

وأشار القحطاني في مداخلة هاتفية مع قناة العربية، اليوم الأحد، إلى أن هذه الحالة متوقع أن تكون على مكة المكرمة وستكون شدتها بمشيئة الله في الفترات الصباحية ليوم غد الاثنين.

احتمالية لتساقط برد

وتابع متحدث الأرصاد: التوقعات تشير إلى أمطار بين متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة وتدنٍ في الرؤية، مع احتمال تساقط البرد على المناطق المتأثرة على منطقة مكة المكرمة، مثل العاصمة المقدسة وجدة،والطائف، وغيرها من المناطق.