توقعات بعواصف رعدية وأمطار في الرياض والمدني يحذر

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حذر المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الجمعة، من توقعات هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار على منطقة الرياض.
ونشر الدفاع المدني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” المناطق التي قد تتأثر بالعواصف والأمطار وهي (البجادية، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الرين، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، ضرما)، والتي يتوقع سقوطها حتى الـ 12 مساء يوم السبت.
ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود أثناء هطول الأمطار؛ حفاظًا على سلامتهم.
في وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، تساقط برد يومي الجمعة والسبت على مناطق الرياض والشرقية والقصيم.
وقال المركز في بيان له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الخميس: إن هناك فرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي لجريان السيول، يصحبها تساقط البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة وتدنٍّ للرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، وذلك يومي الجمعة والسبت.