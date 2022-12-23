توقعات بكتلة هوائية باردة تصل لـ الصفر المئوي بشمال السعودية

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توقع محلل الطقس عادل القازنلي دخول كتلة هوائية باردة تتسبب في خفض درجات الحرارة، وقد تصل إلى الصفر المئوي في شمال المملكة.
فيديو | محلل الطقس عادل القازنلي: كتلة هوائية باردة قادمة قد تصل إلى الصفر المئوي بشمال المملكة #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/iJP713APJXقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 22, 2022
وقال القازنلي في مداخلة هاتفية في نشرة التاسعة على قناة الإخبارية: إن التوقعات تشير إلى دخول كتلة هوائية باردة، وقد تنخفض درجات الحرارة من 6– 8 درجات مئوية، وقد تصل إلى الدرجة الواحدة في شمال المملكة، وقد تلامس الصفر المئوي.
كما توقع تكوّن الصقيع في ساعات الصباح الباكر مع ارتفاع نسبة الرطوبة، وأيضًا قد تتساقط الثلوج على مرتفعات في منطقة تبوك في جبل اللوز ومنطقة علقان.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة حتى يوم غدٍ السبت.