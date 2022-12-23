توقعات بكتلة هوائية باردة تصل لـ الصفر المئوي بشمال السعودية

توقع محلل الطقس عادل القازنلي دخول كتلة هوائية باردة تتسبب في خفض درجات الحرارة، وقد تصل إلى الصفر المئوي في شمال المملكة.

الصفر المئوي

وقال القازنلي في مداخلة هاتفية في نشرة التاسعة على قناة الإخبارية: إن التوقعات تشير إلى دخول كتلة هوائية باردة، وقد تنخفض درجات الحرارة من 6– 8 درجات مئوية، وقد تصل إلى الدرجة الواحدة في شمال المملكة، وقد تلامس الصفر المئوي.

احتمالات بتساقط الثلوج

كما توقع تكوّن الصقيع في ساعات الصباح الباكر مع ارتفاع نسبة الرطوبة، وأيضًا قد تتساقط الثلوج على مرتفعات في منطقة تبوك في جبل اللوز ومنطقة علقان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة حتى يوم غدٍ السبت.