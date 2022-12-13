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الحالة خفيفة تعاني ضعف الرطوبة

توقعات بموجة علوية عابرة تسبب أمطارًا متفرقة الخميس

2022-12-13 الساعة 2:22
توقعات بموجة علوية عابرة تسبب أمطارًا متفرقة الخميس
المواطن - فريق التحرير

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توقع خبير الطقس والتنبؤات الجوية عبدالله العصيمي، أن يشهد يوم الخميس المقبل، موجة علوية عابرة قد تسبب فرص أمطار متفرقة في عدد من أجزاء المملكة.

أمطار متفرقة

وقال العصيمي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “موجة علوية عابرة يوم الخميس قد تسبب فرص أمطار متفرقة بإذن الله شرق مكة المكرمة وأجزاء من عفيف، الدوادمي، الوشم، سدير، جنوب القصيم، الشمالية، الشرقية والكويت”.

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وأضاف أن الحالة خفيفة غير منتظمة علويًا وتعاني ضعف الرطوبة، لافتًا إلى أن مصدر الرياح الجنوبية تعد منطقة الربع الخالي، كما تم رصد اضطراب استوائي في بحر العرب.

الطقس

حالة مطرية

وكان المركز الوطني للأرصاد قال في وقت سابق، إن تأثير الحالة المطرية يمتد حتى الخميس المقبل بأمطار متوسطة في مجملها تشمل مناطق المدينة المنورة “المهد، وادي الفرع، الحناكية”، والحدود الشمالية “رفحاء”، ومنطقة حائل “حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة”، ومنطقة الرياض “المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء، رماح، عفيف”.

وتشمل الأمطار كذلك أجزاءً من مناطق عسير “النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، بارك”، ومنطقة جازان “فيفاء، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر”، ومنطقة الباحة “الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواة”.

الطقس

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

الطقس

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