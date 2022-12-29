توقعات بهطول أمطار خلال ساعات على جدة ورفع درجة التنبيه إلى تحذير

نشر المركز الوطني للأرصاد، صورًا لرادار الطقس توضح تكوّن السحب الرعدية الممطرة أمام سواحل محافظة جدة وسواحل الشعيبة.

توقعات بهطول أمطار

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة خلال الساعات القادمة.

في غضون ذلك، حذر المركز من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة تشمل (جدة، بحرة، الشعيبة)، ويستمر حتى الساعة 11 صباحًا من يوم غدٍ الجمعة.