توقعات بهطول أمطار خلال ساعات على جدة ورفع درجة التنبيه إلى تحذير

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نشر المركز الوطني للأرصاد، صورًا لرادار الطقس توضح تكوّن السحب الرعدية الممطرة أمام سواحل محافظة جدة وسواحل الشعيبة.
🛑 صور رادار الطقس توضّح الآن تكوّن السحب الرعدية الممطرة أمام سواحل محافظة #جدة و سواحل الشعيبة ،ومن المتوقع بمشيئة الله هطول #أمطار متوسطة إلى غزيرة خلال الساعات القادمة.@SaudiDCD #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/OKMsbOo34wقد يهمّك أيضاً
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) December 29, 2022
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة خلال الساعات القادمة.
في غضون ذلك، حذر المركز من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة تشمل (جدة، بحرة، الشعيبة)، ويستمر حتى الساعة 11 صباحًا من يوم غدٍ الجمعة.