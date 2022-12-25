توقعات بهطول أمطار رعدية على عسير والمدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهاً عن احتمالات هطول أمطار رعدية على منطقتي عسير والمدينة المنورة.

عسير

ووفقا للمركز تشمل تأثيراتها المصاحبة لها في عسير نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ومن المتوقع أن تستمر حتى الثامنة مساء.

المدينة المنورة

وفي المدينة المنورة تشمل تأثيراتها، نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية ، على محافظات العلا والعيص وخيبر.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهاً تضمن رياحاً نشطة وسحب رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

طقس اليوم

وقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن تكون السماء غائمة الى غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة ، الباحة ، عسير ، جازان ونجران كذلك على الاجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-40كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والجنوبي, وارتفاع الموج من متر الى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل الى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .