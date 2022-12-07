Icon

سلطان بن سلمان يُدشن كُتيبًا حول تجربة بنك الرياض في توظيف ذوي الإعاقة Icon السعودية تسجل فائضًا ماليًا في 2022 بقيمة 102 مليار ريال Icon بموافقة الملك سلمان.. مشاركة 3 أئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين Icon الرئيس الصيني يصل الرياض.. وفيصل بن بندر في مقدمة مستقبليه Icon أمطار وسحب رعدية وبرد وسيول على 6 مناطق Icon ترقب وثقة وتفاؤل قبل إقرار موازنة السعودية 2023 Icon رصد 12 حالة عبث في فئة فردي دق لون المجاهيم بمهرجان الإبل Icon توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والقصيم حتى الصباح Icon تدشين المصحف المرتل لـ السديس غرة رمضان Icon منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم في قطر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الأرصاد ينبه باستمرار الحالة المطرية

توقعات بهطول أمطار على الرياض نهاية الأسبوع

2022-12-07 الساعة 7:13
توقعات بهطول أمطار على الرياض نهاية الأسبوع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت العاصمة الرياض، اليوم الأربعاء هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع دخول أول أيام ‎المربعانية والذي يعد البداية الفعلية للشتاء.

فرص متجددة

وقال مركز طقس العرب في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن بعض أحياء مدينة الرياض شهدت اليوم الأربعاء، هطول زخات متفرقة من الأمطار، مؤكدًا أن هذه الفرص تتجدد بمشيئة الله نهاية الأسبوع، مع توقع هطول أمطار رعدية على فترات.

ووثقت مقاطع فيديو، هطول أمطار متوسطة على العاصمة الرياض ووسطها، ما دفع الأهالي للخروج والاستمتاع بهذه الأجواء الجميلة.

تنبيه الأرصاد

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا لمنطقة الرياض، باستمرار الحالة المطرية مع تكون الضباب حتى الساعة الثانية فجر غد الخميس، موضحًا أن التأثيرات المصاحبة هي تدنٍ في مدى الرؤية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم والرياض.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة كذلك على الأطراف الشمالية من منطقتي الجوف والحدود الشمالية. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح على أجزاء من تلك المناطق.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السديس وأئمة الحرمين يهنئون الحذيفي لشفائه
السعودية اليوم

السديس وأئمة الحرمين يهنئون الحذيفي لشفائه

السعودية اليوم
وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
حصاد اليوم

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

حصاد اليوم
الرسائل المفخخة تصل السفارة الأمريكية في مدريد
العالم

الرسائل المفخخة تصل السفارة الأمريكية في مدريد

العالم
قمر وإجازة.. ما لك عذر علشان ما...
السعودية اليوم

قمر وإجازة.. ما لك عذر علشان ما...

السعودية اليوم
موعد 4 مباريات اليوم بمونديال 2022
الرياضة

موعد 4 مباريات اليوم بمونديال 2022

الرياضة
وزير الرياضة يزور البيت السعودي بالدوحة
حصاد اليوم

وزير الرياضة يزور البيت السعودي بالدوحة

حصاد اليوم
جمهور الاتحاد يهنئ عبدالرزاق حمدالله
آخر الاخبار

جمهور الاتحاد يهنئ عبدالرزاق حمدالله

آخر الاخبار
محمد العويس بطل لا يُنسى في ليلة...
كأس العالم

محمد العويس بطل لا يُنسى في ليلة...

كأس العالم