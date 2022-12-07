توقعات بهطول أمطار على الرياض نهاية الأسبوع

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شهدت العاصمة الرياض، اليوم الأربعاء هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع دخول أول أيام المربعانية والذي يعد البداية الفعلية للشتاء.
فيديو لـ #أمطار وسط #الرياض صباح اليوم الأربعاء🌦️@MSUiyD67UnFuypP pic.twitter.com/E1NjamSX4j
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) December 7, 2022
وقال مركز طقس العرب في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن بعض أحياء مدينة الرياض شهدت اليوم الأربعاء، هطول زخات متفرقة من الأمطار، مؤكدًا أن هذه الفرص تتجدد بمشيئة الله نهاية الأسبوع، مع توقع هطول أمطار رعدية على فترات.
ووثقت مقاطع فيديو، هطول أمطار متوسطة على العاصمة الرياض ووسطها، ما دفع الأهالي للخروج والاستمتاع بهذه الأجواء الجميلة.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا لمنطقة الرياض، باستمرار الحالة المطرية مع تكون الضباب حتى الساعة الثانية فجر غد الخميس، موضحًا أن التأثيرات المصاحبة هي تدنٍ في مدى الرؤية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم والرياض.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة كذلك على الأطراف الشمالية من منطقتي الجوف والحدود الشمالية. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح على أجزاء من تلك المناطق.