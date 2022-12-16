توقعات بهطول أمطار على جازان وعسير حتى 8 مساء

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توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي جازان وعسير حتى الساعة 8 مساءً.
من جانبها، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدات على موقع تويتر، بضرورة توخي الحذر.
وقالت المديرية العامة: لسلامتك أثناء هطول الأمطار، ابتعد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.
على صعيد آخر، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد عدد من مناطق المملكة حالة مطرية تبدأ مع نهاية الأسبوع القادم.
وقال المركز في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: من المتوقع- بمشيئة الله- أن تشهد مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم وسط وشرق المملكة، حالة مطرية تبدأ مع نهاية الأسبوع القادم، والمركز يراقب المستجدات للحالة، وسيصدر التقرير الخاص عنها لاحقًا.