توقعات بهطول أمطار على 6 مناطق حتى الجمعة

صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل
توقع المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الأربعاء، هطول أمطار على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وعسير والباحة وجازان والشرقية خاصة أجزاءها الشمالية حتى يوم الجمعة المقبلة.
وذكر المركز الوطني للأرصاد على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه اعتبارًا من الغد ستشهد منطقة مكة المكرمة استقرارًا نسبيًّا في الأجواء مع استمرار فرص تكوّن السحب الممطرة على أجزائها الجنوبية.
وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، بمناطق ومحافظات المملكة.
وحسب وكالة “واس”، توقع المركز بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تمتد الى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.