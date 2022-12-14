توقعات بهطول أمطار على 6 مناطق حتى الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الأربعاء، هطول أمطار على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وعسير والباحة وجازان والشرقية خاصة أجزاءها الشمالية حتى يوم الجمعة المقبلة.

وذكر المركز الوطني للأرصاد على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه اعتبارًا من الغد ستشهد منطقة مكة المكرمة استقرارًا نسبيًّا في الأجواء مع استمرار فرص تكوّن السحب الممطرة على أجزائها الجنوبية.

طقس اليوم

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، بمناطق ومحافظات المملكة.

وحسب وكالة “واس”، توقع المركز بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تمتد الى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.