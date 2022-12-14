Icon

صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع Icon التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين Icon طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة Icon الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى Icon رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وفقًا للمركز الوطني الأرصاد

توقعات بهطول أمطار على 6 مناطق حتى الجمعة

2022-12-14 الساعة 8:48
توقعات بهطول أمطار على 6 مناطق حتى الجمعة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الأربعاء، هطول أمطار على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وعسير والباحة وجازان والشرقية خاصة أجزاءها الشمالية حتى يوم الجمعة المقبلة.

وذكر المركز الوطني للأرصاد على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه اعتبارًا من الغد ستشهد منطقة مكة المكرمة استقرارًا نسبيًّا في الأجواء مع استمرار فرص تكوّن السحب الممطرة على أجزائها الجنوبية.

قد يهمّك أيضاً
Img

الهلال يواجه الشعلة وديًا الاثنين المقبل

Img

والدة البلوجر هدير عاطف: ابنتي انفصلت عن زوجها منذ أسبوع ولا علاقة...

طقس اليوم

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، بمناطق ومحافظات المملكة.

وحسب وكالة “واس”، توقع المركز بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تمتد الى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مهرجان الإبل يعلن فترة استئناف الحالات ومنها...
السعودية اليوم

مهرجان الإبل يعلن فترة استئناف الحالات ومنها...

السعودية اليوم
صالح الشهري ثالث أكبر لاعب يسجل للأخضر...
كأس العالم

صالح الشهري ثالث أكبر لاعب يسجل للأخضر...

كأس العالم
محام يوضح المدة بين إيقاف الخدمات والقبض...
السعودية اليوم

محام يوضح المدة بين إيقاف الخدمات والقبض...

السعودية اليوم
آلية تقديم طلب الزيارة الشخصية على منصة...
السعودية اليوم

آلية تقديم طلب الزيارة الشخصية على منصة...

السعودية اليوم
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.214 حقيبة...
السعودية اليوم

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.214 حقيبة...

السعودية اليوم
صحة الرياض: تدريب 1200 موجه صحي مدرسي
السعودية اليوم

صحة الرياض: تدريب 1200 موجه صحي مدرسي

السعودية اليوم
مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن بسبب جرائم...
حصاد اليوم

مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن بسبب جرائم...

حصاد اليوم
تحذير: عواصف رعدية وأمطار غزيرة بمكة المكرمة
السعودية اليوم

تحذير: عواصف رعدية وأمطار غزيرة بمكة المكرمة

السعودية اليوم