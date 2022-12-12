توقعات بهطول أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من غزيرة إلى غزيرة جداً على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

وقال الحصني، عبر حسابه بموقع “تويتر”، إنه من المتوقع خلال الـ24 ساعة القادمة استمرار الحالة الممطرة السابعة لموسم 1444هـ.

أمطار غزيرة

وتابع الحصيني، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة من متوسطة لغزيرة وغزيرة جداً على غرب مكة وجنوب محافظة جدة وعلى الليث.

وتستمر الحالة، حتى يوم غد الثلاثاء، وتمتد الأمطار إلى الطائف ورابغ والقنفذة و الباحة وعسير وجازان وغرب حفر الباطن.