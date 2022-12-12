Icon

ديوانية المعرفة تناقش “الاستثمار في المملكة.. فرص وتطلعات” Icon إدارة الأزمات بـ إمارة مكة: تجنبوا الأنفاق واستخدموا الطرق البديلة Icon أجواء شتوية متوقعة في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا Icon تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل Icon السجن 20 عاماً و500 ألف ريال غرامات لــ 5 متهمين بغسل أموال Icon الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم Icon تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع Icon وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 Icon الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل Icon الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم بالمسجد الحرام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تستمر حتى يوم غد الثلاثاء

توقعات بهطول أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة

2022-12-12 الساعة 9:55
توقعات بهطول أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من غزيرة إلى غزيرة جداً على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

وقال الحصني، عبر حسابه بموقع “تويتر”، إنه من المتوقع خلال الـ24 ساعة القادمة استمرار الحالة الممطرة السابعة لموسم 1444هـ.

قد يهمّك أيضاً
Img

شركة ماسك تواجه تحقيقًا بسبب قتل الحيوانات

Img

فوائد عديدة للموز بالنسبة لصحة الإنسان

أمطار غزيرة

وتابع الحصيني، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة من متوسطة لغزيرة وغزيرة جداً على غرب مكة وجنوب محافظة جدة وعلى الليث.

وتستمر الحالة، حتى يوم غد الثلاثاء، وتمتد الأمطار إلى الطائف ورابغ والقنفذة و الباحة وعسير وجازان وغرب حفر الباطن.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السماح للسيارات الصغيرة بالعمل في تطبيقات نقل...
السعودية اليوم

السماح للسيارات الصغيرة بالعمل في تطبيقات نقل...

السعودية اليوم
الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم...
السعودية اليوم

الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم...

السعودية اليوم
5 غيابات تُجبر رينارد على تحديد تشكيل...
كأس العالم

5 غيابات تُجبر رينارد على تحديد تشكيل...

كأس العالم
البرلمان الأوروبي يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب
العالم

البرلمان الأوروبي يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب

العالم
المغرب والحلم التاريخي
كأس العالم

المغرب والحلم التاريخي

كأس العالم
رجل يرشق الملك تشارلز بالبيض مجددًا 
العالم

رجل يرشق الملك تشارلز بالبيض مجددًا 

العالم
لقطات توثق مغادرة ولي العهد لجمهورية إندونيسيا
السعودية اليوم

لقطات توثق مغادرة ولي العهد لجمهورية إندونيسيا

السعودية اليوم
أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة وبرد على...
السعودية اليوم

أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة وبرد على...

السعودية اليوم