توقعات بهطول أمطار غزيرة على جازان حتى الـ8 مساءً

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نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وشبه انعدام في الرؤية ، وتساقط للبرد وجريان السيول ، على منطقة جازان و محافظات أبو عريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، والدرب ، وبيش ، وجزر فرسان والحرث ، والدائر بني مالك ، والعيدابي ، والريث ، وفيفا ، والعارضة ، هروب ، ومركز الفطيحة.
وبين المركز أن الحالة ستسمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.
وفي وقت سابق، توقع المركز أن يستمر توقع هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية.