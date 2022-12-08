توقعات بهطول أمطار وزخات برد نهاية الأسبوع

توقع مركز طقس العرب للأرصاد والتنبؤات الجوية، أن تشهد أجزاء مختلفة من شرق ووسط المملكة حالة ماطرة سريعة خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، موضحًا أنها ستكون ناتجة عن عبور حوض علوي بارد في مستهل موجة جديدة من أمطار الوسم بحول الله تعالى.

تكاثر السحب

وفي التفاصيل، قال المركز إنه يتوقع أن تتكاثر تدريجيًا نهار غد الجمعة كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة في أجزاء من شمال منطقة الرياض إداريًا والقصيم وحائل وغرب الحدود الشمالية (طريف)، وتترافق هذه السحب بهطول زخات من الأمطار قد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة وتترافق مع تساقط زخات من البرد.

كما يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مع ساعات المساء والليل، إثر تدفق رياح باردة في طبقات الجو كافة، وتتهيأ الفرصة حينها لهطول زخات من الأمطار في مناطق واسعة من شمال منطقة الرياض وتكون غزيرة أحيانًا، لافتًا إلى أنه يصحب ذلك حدوث الرعد حينها، على أن تمتد تدريجيًا لتشمل العاصمة وخاصة في ساعات متأخرة من الليل (الجمعة/السبت) وتترافق مع تساقط زخات من البرد في بعض المناطق.

طقس بارد

أما يوم السبت، فأوضح أن هناك اضطرابات جوية تشتد على أجزاء عدة من وسط وشرق المملكة وذلك مع تعمق الهواء البارد في طبقات الجو العليا؛ حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتصبح أبرد من معدلاتها المعتادة ويكون الطقس باردًا وغالبًا غائم بوجه عام.

كما تكون الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار بمشيئة الله في أجزاء مختلفة من شرق ووسط المملكة بما في ذلك الأحساء والعاصمة، يصحبها حدوث الرعد وتساقط البَرَد في بعض الأوقات ويُمكن لبعض من هذه الزخات أن تكون غزيرة أحيانًا وخاصة في ساعات فجر وصباح الجمعة مما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب وربما تشكل السيول في بعض المناطق.

أمطار وسيول

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر في وقت سابق تنبيهًا من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول يومي الجمعة والسبت المقبلين على عدد من المناطق.

وقال المركز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “أمطار من متوسطة إلى غزيرة (تؤدي إلى جريان السيول) الجمعة والسبت المقبلين بمشيئة الله على مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية والجوف والحدود الشمالية”.

ودعا المركز المواطنين إلى ضرورة الانتباه والتقيد بالإرشادات ومتابعة الطقس عبر الأرصاد.