توقع أمطار متوسطة على 6 مناطق الأحد المقبل

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنويهًا اليوم الخميس، بشأن طقس الأحد المقبل.

وقال المركز في بيان له على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر : الأحد المقبل، تشهد أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، الرياض، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، أمطار متوسطة.

طقس الأحد

لفت المركز إلى استعراض التفاصيل بشأن طقس الأحد في بيان لاحق.

كما شدد المركز على المواطنين توخي الحذر، قائلًا: ندعو الجميع إلى الانتباه والتقّيد بتعليمات الجهات المختصة ومتابعة معلومات الطقس عبر NCM.

حالة مطيرة

وتشهد المملكة حاليًا طقسًا غير مستقر، وأمطارًا من متوسطة إلى غزيرة في معظم أنحاء المملكة، وتتأهب السلطات إلى حماية المواطنين وحفظ سلامتهم على الطرق.

فيما تتنشر فرق الدفاع المدني في الميادين للسيطرة على الأجواء الماطرة، ومنع تجمع المياه التي قد تسبب كثيرًا من المخاطر، مع ضرورة التنويه بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.