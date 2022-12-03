توقع تراجع درجات الحرارة 4 مئوية نهاية الأسبوع

كشف الباحث في الطقس وليد الحقيل، أنه من المتوقع حدوث موجة باردة شتوية تشمل تراجعًا في درجات الحرارة بالتزامن مع الحالة المطرية المرتقبة.

انخفاض الحرارة

وقال الحقيل في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “والله أعلم متوقع موجة باردة شتوية (تصاحب الحالة المطرية) ومع نهاية الأسبوع (تقريبًا بعد 5 لـ 6 أيام) تنخفض الحرارة في الشمال عن الحالي 3 لـ 4 درجات”.

وأضاف أن درجات الحرارة ستنخفض في الوسطى (الرياض والقصيم وتوابعها) 8 درجات عن الحالي، وفي الشرقية تنخفض 5 لـ 6 درجات عن الحالي.

هطول أمطار

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار على معظم مناطق المملكة، بالتزامن مع عودة الدراسة غدًا الأحد، مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وتوقع حسين القحطاني، المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، هطول سقوط أمطار على معظم مناطق الملكة، خاصة القصيم والرياض وحائل والحدود الشمالية وأيضًا الشرقية.

وأضاف القحطاني في تصريحات لقناة “الإخبارية”: “الحالة المطيرة ستبدأ من مساء يوم غدٍ الأحد، وستكون متوسطة في مجملها، وغزيرة في بعض المناطق، وهو ما سيكشفه المركز في تقرير تفصيلي لاحق”، متوقعًا استمرار هذه الحالة لما بعد يوم الثلاثاء المقبل.