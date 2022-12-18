Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
نتيجة موجة قطبية مندفعة من سيبيريا

توقع حالات ممطرة متتابعة بالمملكة حتى بداية 2023

2022-12-18 الساعة 5:49
توقع حالات ممطرة متتابعة بالمملكة حتى بداية 2023
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع مركز الأرصاد الجوي الإقليمي “وسم”، أن تبدأ حالات ممطرة متتابعة بالمملكة نهاية الأسبوع الجاري وتستمر حتى بداية العام الميلادي الجديد.

موجة قطبية من سيبيريا

وأوضح وسم عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن هذه الحالات تأتي نتيجة موجة قطبية مندفعة من سيبيريا تتعمق خلال نهاية العام.

قد يهمّك أيضاً
Img

تحلية المياه تعلن بدء التقديم في برنامج تمكين المنتهي بالتوظيف

Img

اللحظة تنقذ.. الصحة: 5 عوامل تزيد فرص الإصابة بالجلطة القلبية

وأشار إلى أنه من المتوقع هطول أمطار وثلوج على شمال المملكة وبلاد الشام خلال نهاية العام، حيث ستشهد السعودية حالات ممطرة غزيرة على نطاق واسع.

وكان مركز وسم توقع في وقت سابق، أن يتأثر طقس المملكة بمنخفض جوي سيبيري يؤدي إلى حالة مطرية واسعة التأثير تبدأ نهاية الأسبوع الجاري على غرب ووسط السعودية وشرقها.

كما توقع أن يمتد تأثير الحالة إلى الكويت والعراق ومنطقة بلاد الشام والأردن ومصر، مشيرًا إلى أن الحالة الجوية ناتجة من منخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة مندفعة من سيبيريا.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية والرياض.

ولا يستبعد ظهور العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وطقس مستقر وسماء صحو على باقي مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية