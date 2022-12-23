توقع عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط البرد والسيول على منطقة المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيولًا وانعدامًا في الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات ومراكز الحناكية والفقرة والمسيجيد واليتمة وطاشا.
وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة العاشرة صباحًا.
كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن أمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيولًا وشبه انعدام في الرؤية على محافظات العلا والعيص وخيبر، مشيرًا إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
يذكر أنه هطلت أمطارٌ من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة ومحافظاتها ليلة أمس فيما لا تزال السماءُ ملبدةً بالغيوم والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار.
كما هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة ينبع ومراكزها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.