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بدءًا من السبت المقبل

توقف واتساب عن العمل على 49 نوعًا من الهواتف الذكية

2022-12-30 الساعة 1:44
توقف واتساب عن العمل على 49 نوعًا من الهواتف الذكية
المواطن - فريق التحرير

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كشف موقع غيز تشينا التقني، عن توقف تطبيق واتساب عن العمل على 49 نوعًا من الهواتف الذكية، من علامات تجارية مختلفة، سواء كانت تعمل بنظام “آي أو إس” أو أندرويد، بدءًا من السبت المقبل.

اعتبارًا من 31 ديسمبر

وستتوقف الشبكة الاجتماعية، المملوكة لشركة ميتا، عن طرح التحديثات اعتبارًا من 31 ديسمبر، مما سيؤدي في النهاية إلى إغلاق خدمة واتساب على هذه الهواتف الذكية، وفقًا لقناة الحرة.

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من بين هذه الأجهزة التي سيتوقف التطبيق عن العمل عليها، أيفون 5 وأيفون سي وعدد من أجهزة سامسونج مثل جالاكسي إس 2 وكور وإس 3 ميني، وبعض هواتف هواوي مثل أسند دي ودي 1 ودي 2 وجي 740 وماتا وبي 1.

 أجهزة أندرويد

كما تتضمن بعض أجهزة إل جي مثل إكس إل ولوسيد 2 وبعض أجهزة لينوفو وسوني وويكو.

وعلى صفحة الدعم الرسمية، ذكرت واتساب أن التطبيق سيدعم أجهزة أندرويد العاملة بنظام التشغيل 4.1 أو أحدث، وأجهزة أبل العاملة بنظام التشغيل iOS 12 أو أحدث.

وما يجمع هذه الهواتف أنها قديمة، ما يعني أن الأجهزة الحديثة لن تتأثر.

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