توقيع ميزانية الدفاع الأمريكية بـ 858 مليار دولار

أقر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2023 بقيمة 858 مليار دولار.

بقيمة 858 مليار دولار

وأفاد بايدن في بيان، قائلًا: إن قانون التفويض الدفاعي السنوي الذي وقعه اليوم وتبلغ قيمته 858 مليار دولار ويغطي السنة المالية 2023، يوفر مزايا حيوية ويعزز الوصول إلى العدالة للأفراد العسكريين وأسرهم، ويتضمن سلطات حاسمة لدعم الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والأمن الداخلي.

ووفقًا لبيان الرئيس الأمريكي يتضمن القانون اعتمادات السنة المالية (2023) لوزارة الدفاع وبرامج الأمن القومي التابعة لوزارات الطاقة والخارجية والأمن الداخلي ومجتمع الاستخبارات.