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من خلال خدمة تجويد البيانات

توكلنا : 5 خطوات لإضافة المؤهل

2022-12-06 الساعة 5:35
توكلنا : 5 خطوات لإضافة المؤهل
المواطن - الرياض

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أكد تطبيق توكلنا، أنه يمكن إضافة المؤهل التعليمي بكل سهولة من خلال خدمة تجويد البيانات عبر تطبيق “توكلنا خدمات”.

طلب إضافة مؤهل

وأوضح التطبيق في إنفوجراف صادر عنه أن خاصية طلب إضافة مؤهل تعليمي للمستخدم تتيح إمكانية إضافة مؤهل تعليمي جديد لجامعة داخلية وتقديمه للمنشأة التعليمية.

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وأضاف أنه سيتم إرسال تنبيهات للمستفيد إذا تحدثت حالة الطلب من قبل الجهة.

خطوات الطلب

ويتم طلب إضافة المؤهل التعليمي من خلال إجراء هذه الخطوات:

1- من صفحة تجويد بيانات التعليم، اختر طلب إضافة مؤهل داخلي من خيار إضافة مؤهل داخلي.

2- اختر (اسم المنشأة) و(درجة المؤهل) واضغط على (التحقق من الأهلية).

3- املأ جميع الحقول المطلوبة واختر التالي للانتقال إلى الخطوات التالية.

4- ادخل بيانات التواصل، وبعد ذلك أضف المرفقات (حسب المطلوب) وعقب ذلك اختر (مراجعة الطلب).

5- سيتم عرض ملخص الطلب، بعد ذلك اختر إرسال الطلب، وسيتم عرض رسالة إتمام الطلب.

ونوه بأنه يتم احتساب أهلية المستفيد حسب شروط وزارة التعليم، كما تتم معالجة الطلبات من قبل المنشأة المانحة للمؤهل.

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