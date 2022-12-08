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توكلنا: 6 خطوات للاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول

2022-12-08 الساعة 5:31
توكلنا: 6 خطوات للاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول
المواطن - فريق التحرير

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بدأ الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في معرفة نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول التي تم الإعلان عنها اليوم الخميس، حيث يتم الحصول عليها عبر تطبيق “توكلنا” أو نظام “نور”.

وأعاد تطبيق “توكلنا” عبر حسابه بموقع “تويتر”، التذكير بخطوات الاستعلام عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول.

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وقال “توكلنا” “بإمكانك الآن استعراض نتائج أبنائك الدراسية ونتائج المقررات وتفاصيل الحالة الدراسية عبر تطبيق توكلنا خدمات”.

خطوات الاستعلام عن النتائج

1- تسجيل الدخول إلى التطبيق.
2- الانتقال إلى الخدمات.
3- ومن ثم اختيار خدمات التعليم.
4- بعد ذلك الانتقال إلى النتائج الدراسية.
5- استعراض ملخص الدرجات واختيار أحد المستفيدين.
6- استعراض تفاصيل النتائج الدراسية.

استعراض النتائج

انتهاء الاختبارات المؤجلة

وكانت وزارة التعليم، أعلنت في وقت سابق أنه تقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية اليوم الخميس.

يأتي ذلك بعد أن أدى الطلاب والطالبات أمس الأربعاء الاختبارات المؤجلة ضمن اليوم الدراسي.

يذكر أن وزارة التعليم، قد حذرت في وقت سابق، من استخدام أي تطبيقات غير رسمية في المنصات الرسمية للوزارة.

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