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في مباراة هولندا

توماس مولر يُبدي إعجابه بأداء ميسي

2022-12-09 الساعة 11:59
توماس مولر يُبدي إعجابه بأداء ميسي
المواطن - فريق التحرير

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أرسل توماس مولر لاعب بايرن ميونخ الألماني ومنتخب ألمانيا رسالة إعجاب إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب أدائه المبهر في مباراة هولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022.

ونشر مولر عبر حسابه في “تويتر” تغريدة تحتوي على شعار كرة القدم وقلب أحمر دليل على مدى إعجابه بأداء النجم الأرجنتيني في مباراة هولندا حيث صنع هدفًا وسجل آخر.

رقم قياسي لـ ميسي

وكسر الأسطورة ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب الأرجنتيني، رقم الأسطورة البرازيلية Pele، بعدما مرر النجم الأرجنتيني تمريرة حاسمة أسفرت عن الهدف الأول لـ التانجو أمام منتخب هولندا.

وأصبح نجم باريس سان جيرمان أكثر من قدم تمريرات حاسمة في الأدوار الإقصائية بكأس العالم وصلت إلى 5 تمريرات، متجاوزًا رقم Pele الذي قدم 4 تمريرات في هذه المرحلة.

وكان الشوط الأول من مباراة الأرجنتين وهولندا، انتهى بتقدم منتخب الأرجنتين بهدف دون رد سجله اللاعب مولينا في الدقيقة الـ35 بعد تمريرة متقنة من البرغوث الأرجنتيني.

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