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رفض تجديد عقده مع ريال مدريد

توني كروس يعتزل كرة القدم صيف 2023

2022-12-27 الساعة 7:11
توني كروس يعتزل كرة القدم صيف 2023
المواطن - محمد سمعه

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ينوي اللاعب الألماني توني كروس نجم ريال مدريد الإسباني، عدم تجديد عقده مع الفريق بنهاية موسم 2022/2023، وإعلان اعتزاله كرة القدم نهائيًا في صيف عام 2023.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية أن اللاعب الألماني لن يُجدد عقده مع الريال وسيعلن اعتزاله النهائي صيف العام المقبل، رغم اعتراض إدارة ريال مدريد.

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ويأتي السبب وراء رغبة كروس في الاعتزال، هو رغبته في إنهاء مشواره في كرة القدم وهو في أفضل مستوى فني.

وكان كروس أعلن اعتزاله دوليًا مع منتخب ألمانيا في يوليو من عام 2021، بعد الخروج من مسابقة كأس أمم أوروبا ” يورو 2020″.

تعليق توني كروس

وقال كروس بعد اعتزاله الدولي قبل عام من الآن: “لقد لعبت مع منتخب ألمانيا 106 مباريات. لن أخوض معها مباريات أخرى”.

وأضاف: “كنت أتمنى بشدة اللعب مع منتخب ألمانيا، وأعطيت كل شيء من أجل القميص مرة أخرى، ووصلت إلى تمثيل ألمانيا في 109 مباريات دولية والفوز بلقب واحد كبير، لكن ستكون اليورو آخر بطولة لي”.

وواصل توني كروس رسالته قائلًا: “لقد اتخذت قرارًا منذ فترة طويلة بالاعتزال بعد هذه البطولة.. لقد كان واضحًا لي منذ فترة طويلة أنني لن أكون متاحًا في كأس العالم 2022”.

توني كروس
توني كروس – المصدر @realmadriden

وتابع: “لأنني في الأساس أريد التركيز بشكل كامل على أهدافي مع ريال مدريد خلال السنوات القليلة المقبلة، بالإضافة إلى أنه من الآن فصاعدًا، سأسمح لنفسي بالحصول على فترات راحة لم تكن متاحة لي كلاعب يشارك دوليًا لمدة 11 عامًا”.

واستكمل كروس قائلًا: “علاوة على ذلك، بالنسبة لي كزوج وأب، أود أيضًا أن أكون موجودًا مع زوجتي وأولادي الثلاثة.. كان شرفًا لي أن أكون قادرًا على ارتداء هذا القميص لفترة طويلة. لقد قمت بذلك بكل فخر وشغف”.

يذكر أن كروس فاز مع منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل.

 

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