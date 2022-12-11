تويتر تفرض على مستخدمي آيفون أسعاراً جديدة

تستعد منصة تويتر بدءاً من يوم غد الاثنين لزيادة أسعار الاشتراك بخدمتها المدفوعة تويتر بلو، عبر تطبيق أجهزة آبل، وهو ما يعني تحميل المستخدم تكلفة الحصة التي تقتطعها آبل من المدفوعات.

اشتراكات جديدة

ومن المفترض أن يتم رفع السعر إلى أحد عشر دولاراً إذا تمت عملية الشراء من خلال التطبيق على أجهزة آيفون وآيباد، في حين سيتم تخفيض السعر إلى ثمانية دولارات إذا ما تم الاشتراك بها عبر موقع الويب.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل تأثير اقتطاع آبل لنسبتها التي تصل إلى 30% من كل عملية دفع تجرى داخل التطبيقات.

تويتر الأزرق

وأطلقت شركة تويتر في البداية تويتر الأزرق في أوائل نوفمبر، قبل إيقافه مؤقتًا مع انتشار الحسابات المزيفة. ثم كان من المقرر إطلاقه مرة أخرى في 29 نوفمبر، ولكن تم تأجيله.

وقام إيلون ماسك، الذي استحوذ على تويتر، مقابل 44 مليار دولار في نوفمبر، في سلسلة من التغريدات في الشهر الماضي، بإدراج العديد من الشكاوى مع آبل، بما في ذلك الرسوم البالغة 30٪ التي يفرضها صانع آي فون على مطوري البرامج مقابل عمليات الشراء داخل التطبيق.

تهديدات آبل

ثم اتهم شركة آبل بأنها هددت بحظر تويتر من متجر التطبيقات الخاص بها، وقال أيضًا إن صانع آيفون قد توقف عن الإعلان على منصة التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، بعد اجتماع لاحق مع تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، قام ماسك بنشر تغريدة بفيد بأن سوء التفاهم حول إزالة تويتر من متجر تطبيقات آبل تمت تسويته.