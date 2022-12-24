تويتر يطلق ميزة عداد مشاهدات التغريدات

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تعمل منصة تويتر على إضافة ميزة جديدة، هي عداد مشاهدات التغريدات المنشورة، والذي يشبه إلى حد بعيد عداد المشاهدات في موقع يوتيوب.
وستسمح هذه الميزة لجميع المستخدمين بالتحقق من عدد المشاهدات لجميع تغريداتهم.
وفي السابق، كان المستخدمون الذين قاموا بالتغريد فقط يحسبون عدد المشاهدات باستخدام موقع “Tweet Analytics”.
وأفاد بعض مستخدمي تويتر بأن عداد قراءة التغريدات بدأ في الظهور في تغريداتهم الخاصة. وكتب المدير التنفيذي للشركة، الملياردير إيلون ماسك، الخميس، أن تويتر سيطرح عداد مشاهدات التغريدات، وذلك لكي يتمكن المستخدمون من معرفة عدد مرات مشاهدة التغريدة، وأضاف: هذا أمر طبيعي بالنسبة للفيديوهات.
وأوضح إيلون ماسك أن عدد قراءة التغريدات يظهر مدى حيوية تويتر أكثر، حيث إن أكثر من 90% من المستخدمين يقرأون التغريدات دون أن يغردوا أو يردوا أو يعبروا عن إعجابهم بالتغريدات، لأن هذه إجراءات عامة.