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تأثر بانقطاع الخدمة عشرات الآلاف حول العالم

تويتر يعود للعمل من جديد بعد انقطع دام لساعات

2022-12-29 الساعة 11:12
تويتر يعود للعمل من جديد بعد انقطع دام لساعات
المواطن - فريق التحرير

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عادت منصة “تويتر” للعمل مجدداً، قبل قليل، بعد انقطاع لعدة ساعات حيث تأثر بالعطل عشرات الآلاف من المستخدمين في عدة أنحاء حول العالم.

شكاوى من انقطاع الخدمة

وأبلغ أكثر من عشرة آلاف مستخدم عن مشاكل في الوصول إلى المنصة في الولايات المتحدة، واليابان وبريطانيا، كما اشتكى بعض المستخدمين أيضا من أن إشعارات تويتر الخاصة بهم لا تعمل.

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تعذر تسجيل الدخول

وخلال ساعات انقطاع الخدمة، لم يتمكن بعض المستخدمين من تسجيل الدخول إلى حساباتهم على موقع تويتر سواء عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة، كما تأثر كذلك تطبيق تويتر على الهاتف المحمول والميزات بما في ذلك الإشعارات.

يذكر أن المئات من موظفي تويتر قد استقالوا من العمل في المنصة خلال شهر نوفمبر الماضي، ومن بينهم مهندسون مسؤولون عن إصلاح الأخطاء ومنع انقطاع الخدمة.

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