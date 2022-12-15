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متعلق ببيانات رحلات الطيران

تويتر يوقف حسابًا بعد تتبعه لطائرة ماسك

2022-12-15 الساعة 9:34
تويتر يوقف حسابًا بعد تتبعه لطائرة ماسك
المواطن - فريق التحرير

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أوقف تويتر حساباً استخدم بيانات رحلات طيران متاحة علنًا لتتبع طائرة إيلون ماسك الخاصة، على الرغم من تعهد مالك المنصة الجديد بالإبقاء عليه بسبب مبادئ حرية التعبير.

إيقاف الحساب

ولم تعد تغريدات حساب @ElonJet، الذي حظي بمتابعة مكثفة، متاحة أمس الأربعاء، حيث كان لديه أكثر من 526 ألف متابع. وعند النقر على اسم الحساب، تظهر جملة الحساب موقوف، بحسب ما أفادت وكالة أسوشيتيد برس.

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يشار إلى أن الحساب الذي دشنه عام 2020 المبرمج الشاب جاك سويني ينشر تلقائياً رحلات طيران غالفستريم بخارطة وكمية مقدرة من وقود الطائرات وانبعاثات الكربون الناجمة عنها.

تتبع المشاهير

وكان ماسك  قال يوم 6 نوفمبر الماضي: التزامي نحو حرية التعبير يمتد حتى لعدم حظر الحساب الذي يتابع طائرتي، على الرغم من أنه يمثل خطورة شخصية مباشرة على أمني.

فيما يدير سويني حسابات آلية مشابهة تتبع طائرات مشاهير آخرين، إذ تتبعت حساباته طائرات خاصة استخدمها بيل جيتس وجيف بيزوس ومقربون من السلطة في روسيا، ومازالت الحسابات موجودة حتى الأربعاء، كما لا تزال حساباته التي تتبع طائرة ماسك موجودة على منصات أخرى مثل فيسبوك وإنستجرام.

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