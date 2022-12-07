تين هاج: رونالدو بات جزءًا من الماضي

تحدث مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي إيريك تين هاج عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للمرة الأولى بعد فسخ العقد معه.

صدام بين الطرفين

وكان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد أعلن عن فسخ عقد رونالدو بالتراضي، قبل يومين فقط من انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بعد الأزمة التي اندلعت بين الطرفين.

وتوترت العلاقة بين كريستيانو ومانشستر يونايتد وتين هاج، بعد مهاجمتهم في حواره الشهير مع المذيع بيرس مورجان، حيث أكد أن المدرب الهولندي لا يحترمه، لذلك فهو أيضًا لا يحترمه.

تعليق تين هاج

وعلق تين هاج في أول مؤتمر صحافي يجريه منذ رحيل النجم البرتغالي، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، قائلًا: “رونالدو رحل وبات جزءًا من الماضي، نتطلع الآن إلى الأمام وننظر إلى المستقبل”.

جدل بشأن مستقبل رونالدو

ويتواجد كريستيانو مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في كاس العالم، حيث يستعد لمواجهة المغرب في ربع النهائي، ولكن لم يحسم وجهته الجديدة حتى الآن، وارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف النصر في الميركاتو الشتوي.