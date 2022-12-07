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في أول تعليق بعد رحيله

تين هاج: رونالدو بات جزءًا من الماضي

2022-12-07 الساعة 5:20
تين هاج: رونالدو بات جزءًا من الماضي
المواطن - الرياض

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تحدث مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي إيريك تين هاج عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للمرة الأولى بعد فسخ العقد معه.

صدام بين الطرفين

وكان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد أعلن عن فسخ عقد رونالدو بالتراضي، قبل يومين فقط من انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بعد الأزمة التي اندلعت بين الطرفين.

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المشاركون في كأس الدرعية للتنس 2022

وتوترت العلاقة بين كريستيانو ومانشستر يونايتد وتين هاج، بعد مهاجمتهم في حواره الشهير مع المذيع بيرس مورجان، حيث أكد أن المدرب الهولندي لا يحترمه، لذلك فهو أيضًا لا يحترمه.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @Cristiano

تعليق تين هاج

وعلق تين هاج في أول مؤتمر صحافي يجريه منذ رحيل النجم البرتغالي، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، قائلًا: “رونالدو رحل وبات جزءًا من الماضي، نتطلع الآن إلى الأمام وننظر إلى المستقبل”.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @selecaoportugal

جدل بشأن مستقبل رونالدو

ويتواجد كريستيانو مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في كاس العالم، حيث يستعد لمواجهة المغرب في ربع النهائي، ولكن لم يحسم وجهته الجديدة حتى الآن، وارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف النصر في الميركاتو الشتوي.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @selecaoportugal

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