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بعد الفوز على الثانوية الرابعة بالجبيل

ثانوية دار الحنان تتوج بـ دوري المدارس للبنات 2022

2022-12-21 الساعة 9:50
ثانوية دار الحنان تتوج بـ دوري المدارس للبنات 2022
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة نهائي بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس للبنات 2022، بفوز ثانوية دار الحنان بجدة على الثانوية الرابعة بالجبيل بهدفين مقابل هدف.

فوز ثانوية دار الحنان

وبدأت المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب أكاديمية نون في جدة بشكل سريع، ونجح فريق ثانوية دار الحنان في التقدم بالشوط الأول بهدف دون رد عن طريق سارة الرشيدي عند الدقيقة 18.

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ونجحت اللاعبة دانا عبدالرزاق في إدراك التعادل، قبل أن تحرز جمانة الشريف هدف التقدم مجددًا، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لينتهي نهائي دوري المدارس للبنات بفوز ثانوية دار الحنان بنتيجة 2/1.

ثانوية دار الحنان
فوز ثانوية دار الحنان – المصدر @DawriMadaris

الفرق المشاركة بدوري المدارس

وانطلق دوري المدارس للبنات 2022، يوم 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة كل من؛ مدرسة الثانوية الرابعة عشرة بـ عرعر التابعة لمنطقة تعليم الحدود الشمالية، الثانوية التاسعة بعنيزة، الثانوية الرابعة بالجبيل، الثانوية الثالثة عشرة بالقريات، مدارس التربية الأهلية بالرياض، الأنجال الأهلية بالأحساء.

كأس دوري المدارس للبنات
كأس البطولة – المصدر @DawriMadaris

كما شارك كلٌ من؛ ثانوية طلائع الغد بتبوك، الثانوية السابعة بحائل، مدارس أنوار الفيحاء الأهلية بالمدينة المنورة، ثانوية فاطمة بنت المنذر بالباحة، الثانوية الأولى بجازان، الثانوية الحادية عشرة بأبها، الثانوية الثالثة بنجران، ثانوية دار الحنان بجدة، مدرسة الأنجال الأهلية بالطائف، الثانوية الثامنة بمكة المكرمة.

كأس دوري المدارس للبنات
كأس البطولة – المصدر @DawriMadaris

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