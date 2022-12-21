ثانوية دار الحنان تتوج بـ دوري المدارس للبنات 2022

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انتهت، منذ قليل، مباراة نهائي بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس للبنات 2022، بفوز ثانوية دار الحنان بجدة على الثانوية الرابعة بالجبيل بهدفين مقابل هدف.
وبدأت المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب أكاديمية نون في جدة بشكل سريع، ونجح فريق ثانوية دار الحنان في التقدم بالشوط الأول بهدف دون رد عن طريق سارة الرشيدي عند الدقيقة 18.
ونجحت اللاعبة دانا عبدالرزاق في إدراك التعادل، قبل أن تحرز جمانة الشريف هدف التقدم مجددًا، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لينتهي نهائي دوري المدارس للبنات بفوز ثانوية دار الحنان بنتيجة 2/1.
وانطلق دوري المدارس للبنات 2022، يوم 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة كل من؛ مدرسة الثانوية الرابعة عشرة بـ عرعر التابعة لمنطقة تعليم الحدود الشمالية، الثانوية التاسعة بعنيزة، الثانوية الرابعة بالجبيل، الثانوية الثالثة عشرة بالقريات، مدارس التربية الأهلية بالرياض، الأنجال الأهلية بالأحساء.
كما شارك كلٌ من؛ ثانوية طلائع الغد بتبوك، الثانوية السابعة بحائل، مدارس أنوار الفيحاء الأهلية بالمدينة المنورة، ثانوية فاطمة بنت المنذر بالباحة، الثانوية الأولى بجازان، الثانوية الحادية عشرة بأبها، الثانوية الثالثة بنجران، ثانوية دار الحنان بجدة، مدرسة الأنجال الأهلية بالطائف، الثانوية الثامنة بمكة المكرمة.