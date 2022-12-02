ثغرة برمجية تهدد الملايين في جوجل

اكتشف أحد خبراء أمن المعلومات في شركة جوجل، ثغرة برمجية شكلت خطرًا كبيرًا على أجهزة المستخدمين وخصوصياتهم، لذا جرى إطلاق تحديث طارئ لمتصفح Chrome، شديد الأهمية، إذ إنه في حال عدم تثبيت التحديث، فمن الممكن أن تتعرض أجهزة المستخدمين وبياناتهم للخطر.

وبحسب روسيا اليوم، فإن عدم تثبيت التحديث يصيب الجهاز بفيروسات على نمط هجمات الفدية.

خطأ برمجي

والثغرة عبارة عن خطأ برمجي يستطيع قراصنة الإنترنت أن يستغلوه، من أجل تجاوز أمن وحدات معالجة الرسوميات في الحواسيب، وهذا أمر يشكل خطرًا كبيرًا على الأجهزة، ويمكن استغلال الثغرة في حال عدم تثبيت التحديث من أجل الوصول إلى بيانات أجهزة المستخدمين والتحكم بها، وتنفيذ هجمات إلكترونية من خلالها، على نمط هجمات الفدية، الشهيرة بخطورتها، وتأخذ الثغرة رمز CVE-2022-4135، وهو الذي تحمل من خلاله.

تحديث

ويمكن للتحديث الجديد الذي أطلقته جوجل، بشكل طارئ على جميع أجهزة الحاسوب، أن يصحح هذه الثغرة الخطرة على الخصوصية، ويتبع الخبراء الذين اكتشفوها في الشركة المجموعة 22 في تحليل البيانات الخطيرة في شركة جوجل.

ونصحت جوجل، مستخدمي متصفح Chrome بأن يحدثوه إلى النسخة الجديدة وهي: 107.0.5304.121/122، وذلك في حالة استخدام الحواسيب التي تعمل بنظام الويندوز، أما الأجهزة التي تعمل بنظامي الـMac وLinux، فيحدثونه إلى النسخة: 107.0.5304.122؛ وذلك تجنبًا لحدوث أي اختراق للخصوصية أو هجمات على الجهاز.