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ثلاثية لـ الزمالك ضد الإسماعيلي ويُنهي عام 2022 في الصدارة

2022-12-29 الساعة 10:57
ثلاثية لـ الزمالك ضد الإسماعيلي ويُنهي عام 2022 في الصدارة
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي مساء اليوم الخميس، بفوز الزمالك بثلاثية لهدف في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لـ موسم 2022/ 2023 في كرة القدم.

الزمالك ضد الإسماعيلي

وبدأت المباراة بإحراز النادي الإسماعيلي الهدف الأول عبر أحمد فتوح لاعب الزمالك بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ3 من عمر الشوط الأول.

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ورد الزمالك سريعًا وأحرز هدف التعادل عبر اللاعب يوسف أسامة نبيه في الدقيقة الثامنة.

وواصل الزمالك ضغطه الهجومي، وسط تراجع أداء لاعبي الإسماعيلي ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة الـ32.

وقبل نهاية الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي وفي الدقيقة الـ45 سجل اللاعب عمرو السيسي الهدف الثالث للزمالك بعد تمريرة متقنة من اللاعب إمام عاشور.

الزمالك ضد الإسماعيلي

الزمالك في الصدارة بنهاية 2022

وفي الشوط الثاني، استمرت النتيجة على حالها دون تسجيل أي أهداف من قبل الفريقين، ليفوز الزمالك بالنقاط الثلاث ويُصبح رصيده 24 نقطة في صدارة الدوري المصري وبفارق الأهداف عن النادي الأهلي.

أما نادي الإسماعيلي فتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير في جدول الترتيب.

وقبل مباراة اليوم، سبق لـ الفريق الأبيض أن واجه الإسماعيلي في 141 مباراة في كل البطولات، حيث نجح في الفوز في 73 مباراة، بينما حقق الإسماعيلي الفوز في 34 لقاء، وكان التعادل حاضرًا بينهما في 34 مباراة أيضًا.

الزمالك ضد الإسماعيلي

كما نجح الفريق الابيض في هز شباك الإسماعيلي بـ 200 هدف، بينما سجل الإسماعيلي 134 هدفًا.

وحقق الزمالك الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين بنتيجة 5/ 2 في موسم 1995/ 1996 في الدوري المصري، بينما فاز الإسماعيلي بنتيجة 5/ 3 أمام الفريق الأبيض في موسم 1956/ 1957.

الزمالك ضد الإسماعيلي

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