ثلاثي الدفاع أزمة جديدة تواجه الأسود أمام البرتغال

معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة وزير المالية لـ”المواطن”: تحسن الميزانية بسبب السياسات والإصلاحات الهيكلية وارتفاع النفط ولي العهد: المواطن السعودي أعظم ما تملكه المملكة للنجاح ولي العهد يوجه الوزراء والمسؤولين بتنفيذ برامج ومشاريع تنموية واجتماعية الملك سلمان يعلن عن ميزانية 2023 بإيرادات تريليون و130 مليار ريال سلطان بن سلمان يُدشن كُتيبًا حول تجربة بنك الرياض في توظيف ذوي الإعاقة السعودية تسجل فائضًا ماليًا في 2022 بقيمة 102 مليار ريال بموافقة الملك سلمان.. مشاركة 3 أئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين الرئيس الصيني يصل الرياض.. وفيصل بن بندر في مقدمة مستقبليه
تسود شكوك كبيرة حول مشاركة ثلاثي دفاع منتخب المغرب الأول لكرة القدم، رومان سايس ونايف أكرد ونصير مزراوي أمام المنتخب البرتغالي بسبب الإصابة، في المباراة المرتقبة لأسود الأطلس أمام منتخب البرتغال الملقب بـ برازيل أوروبا في دور الثمانية من كأس العالم قطر 2022.
ويعد غياب الثلاثي الدفاعي لمنتخب المغرب رومان سايس ونايف أكرد ونصير مزراوي إذا ما تأكد موقفهم بعدم المشاركة، ضربة قوية لأسود الأطلس قبل المواجهة المرتقبة أمام البرتغال في دور الثمانية، وهو الدور الذي صعد إليه الأسود لأول مرة في تاريخهم وتاريخ المنتخبات العربية المشاركة بنسخ المونديال.
وحقق منتخب المغرب إنجازًا تاريخيًّا لأول مرة في تاريخ الكرة العربية، بالتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر كأول منتخب عربي يصل لهذا الدور والرابع إفريقيًّا بعد منتخبات الكاميرون والسنغال وغانا.
وكان منتخب أسود الأطلس تفوق على المنتخب الإسباني بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.