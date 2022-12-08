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في المباراة المرتقبة لـ المغرب بدور الـ8

ثلاثي الدفاع أزمة جديدة تواجه الأسود أمام البرتغال

2022-12-08 الساعة 2:41
ثلاثي الدفاع أزمة جديدة تواجه الأسود أمام البرتغال
المواطن - فريق التحرير

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تسود شكوك كبيرة حول مشاركة ثلاثي دفاع منتخب المغرب الأول لكرة القدم، رومان سايس ونايف أكرد ونصير مزراوي أمام المنتخب البرتغالي بسبب الإصابة، في المباراة المرتقبة لأسود الأطلس أمام منتخب البرتغال الملقب بـ برازيل أوروبا في دور الثمانية من كأس العالم قطر 2022.

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ثلاثي الدفاع

ويعد غياب الثلاثي الدفاعي لمنتخب المغرب رومان سايس ونايف أكرد ونصير مزراوي إذا ما تأكد موقفهم بعدم المشاركة، ضربة قوية لأسود الأطلس قبل المواجهة المرتقبة أمام البرتغال في دور الثمانية، وهو الدور الذي صعد إليه الأسود لأول مرة في تاريخهم وتاريخ المنتخبات العربية المشاركة بنسخ المونديال.

تأهل الأسود

وحقق منتخب المغرب إنجازًا تاريخيًّا لأول مرة في تاريخ الكرة العربية، بالتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر كأول منتخب عربي يصل لهذا الدور والرابع إفريقيًّا بعد منتخبات الكاميرون والسنغال وغانا.

وكان منتخب أسود الأطلس تفوق على المنتخب الإسباني بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

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