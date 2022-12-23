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20 ألف أسرة بدون كهرباء

ثلوج كثيفة تشلّ الحركة باليابان وأمريكا

2022-12-23 الساعة 1:53
ثلوج كثيفة تشلّ الحركة باليابان وأمريكا
المواطن - فريق التحرير

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توقفت حركة المرور على الطرق السريعة في غرب اليابان بسبب تساقط ثلوج كثيفة، التي تسببت أيضًا في انقطاع التيار الكهربائي، مما ترك حوالي 20 ألف أسرة بدون كهرباء في كاشيوازاكي ومدن أخرى بمحافظة نيغاتا، غربي فوكوشيما.

التفاصيل

وبحسب يورونيوز، عثر على امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا ميتة في سيارة يوم الثلاثاء في المنطقة. وبحسب ما ورد ماتت من تسمم بأول أكسيد الكربون بعد أن مكثت في السيارة طوال الليل لتدفئة نفسها.

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تم نشر دفعة إغاثة من قوات الدفاع الذاتي في بعض مدن نيغاتا بعد أن طلبت الحكومة المحلية حل الازدحام المروري.

وفي الولايات المتحدة أدى تساقط الثلوج بكثافة صباح الثلاثاء في منطقة سياتل إلى تأثر الحركة الجوية، حيث تم إلغاء 191 رحلة وتأخير 135 رحلة في مطار سياتل تاكوما الدولي.

وفي ولاية أوريغون، حذرت السلطات من السفر عبر ممر “كولومبيا ريفر جورج” وسط تقارير عن هطول أمطار متجمدة وصقيع.

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