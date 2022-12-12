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تم إغلاق المدارس والسكك الحديدية

ثلوج لندن تسبب فوضى بالمطارات والطرق

2022-12-12 الساعة 6:29
ثلوج لندن تسبب فوضى بالمطارات والطرق
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تسببت ثلوج لندن في فوضى عارمة ببريطانيا، حيث تم إغلاق المدارس والسكك الحديدية وخطوط المترو مع إلغاء مئات الرحلات الجوية أيضًا.

سيناريو مرعب على الطرق 

وبحسب Evening Standard استيقظ سكان لندن على ثلوج كثيفة غطت الطرق مع ضباب ثقيل متجمد، الأمر الذي خلق سيناريو مرعبًا على الطرق، على حد وصف الصحيفة البريطانية.

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وحوصر السائقون في أجزاء من الطرق السريعة لساعات، بينما اضطر العديد من الآباء إلى أخذ إجازة من العمل لرعاية الأطفال الذين أغلقت مدارسهم.

وألغى مطار ستانستيد وجاتويك عشرات الرحلات الجوية مع إجبار الركاب الذين تقطعت بهم السبل على النوم على أرضية المطار، كما ألغى مطار هيثرو أكثر من 80 رحلة.

وكانت هناك مشاكل واسعة النطاق عبر السكك الحديدية الوطنية، حيث لم تتمكن القطارات من العمل بسبب الثلوج والجليد، علمًا بأن العديد من المواطنين كانوا يخططون لاستخدام القطارات حاليًا بسبب إعلان الموظفين عن إضراب في الأيام المقبلة، لكن جاءت الثلوج لتعطل خططهم.

ثلوج لندن تتسبب في فوضى بالمطارات والطرق (2)

درجات الحرارة تنخفض بشكل مخيف 

وقالت الصحيفة البريطانية إن أمس الأحد كان أبرد ليلة في موسم الشتاء حتى الآن في المملكة المتحدة، حيث انخفضت درجة الحرارة بشكل مخيف وصل إلى 16- درجة مئوية.

وبحسب صحيفة The Sun البريطانية، فإن سُمك الثلوج التي تساقطت فاق 10 سنتيمترات.

وتوفي ثلاثة أطفال في المستشفى بعد أن سقطوا في بحيرة متجمدة بينما لا يزال الرابع في حالة حرجة.

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