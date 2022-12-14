ثمار تقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

أوصى أحد الخبراء بتناول المزيد من التفاح والكمثرى لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، التي تحدث عندما ينقطع تدفق الدم عن جزء من الدماغ.

ثمار

وأشار خبير التغذية روب هوبسون، متحدثًا باسم شركة التفاح والكمثرى البريطانية، إلى دراسة نُشرت في مجلة Atherosclerosis. وقال: هذه دراسة تسلط الضوء على الدور المهم الذي يجب أن تلعبه الفواكه والخضروات في صحة قلبك وخاصة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأظهرت الدراسة أن أولئك الذين تناولوا أكبر كمية من الفواكه والخضروات كانوا أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 13%. ثم نظر الباحثون إلى مجموعات فرعية من الخضار. وأولئك الذين تناولوا التفاح والكمثرى بانتظام كانوا أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 11% من أولئك الذين لم يأكلوا التفاح والكمثرى.

نتائج

وكجزء من الدراسة، تابع الفريق 74961 مشاركًا (34670 امرأة و40291 رجلًا) الذين أكملوا استبيان تردد الطعام في خريف عام 1997.

وفي ذلك الوقت كانوا خالين من السكتات الدماغية وأمراض القلب التاجية والسرطان. وبعد حوالي 10 سنوات تم فحصهم بعد ذلك.

وخلال تلك الفترة شهدت المجموعة ما مجموعه 4089 حالة سكتة دماغية، بما في ذلك 3159 حالة احتشاء دماغي و435 نزيفًا داخل المخ و148 نزيفًا تحت العنكبوتية و347 سكتة دماغية غير محددة.

وخلصت إلى أن أولئك الذين تناولوا أكبر كمية من الفاكهة والخضروات كانوا أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية. ومن بين هؤلاء، تبين أن التفاح والكمثرى والخضروات ذات الأوراق الخضراء هي الأكثر وقاية من السكتات الدماغية.