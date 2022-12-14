Icon

صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع Icon التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين Icon طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة Icon الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى Icon رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
بنسبة 11%

ثمار تقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

2022-12-14 الساعة 11:55
ثمار تقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوصى أحد الخبراء بتناول المزيد من التفاح والكمثرى لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، التي تحدث عندما ينقطع تدفق الدم عن جزء من الدماغ.

ثمار

وأشار خبير التغذية روب هوبسون، متحدثًا باسم شركة التفاح والكمثرى البريطانية، إلى دراسة نُشرت في مجلة Atherosclerosis. وقال: هذه دراسة تسلط الضوء على الدور المهم الذي يجب أن تلعبه الفواكه والخضروات في صحة قلبك وخاصة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

قد يهمّك أيضاً
Img

أبشر تتيح إسقاط المركبات دون غرامات أو رسوم

Img

منتخب كرواتيا أول المتأهلين لنصف نهائي مونديال 2022

وأظهرت الدراسة أن أولئك الذين تناولوا أكبر كمية من الفواكه والخضروات كانوا أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 13%. ثم نظر الباحثون إلى مجموعات فرعية من الخضار. وأولئك الذين تناولوا التفاح والكمثرى بانتظام كانوا أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 11% من أولئك الذين لم يأكلوا التفاح والكمثرى.

نتائج

وكجزء من الدراسة، تابع الفريق 74961 مشاركًا (34670 امرأة و40291 رجلًا) الذين أكملوا استبيان تردد الطعام في خريف عام 1997.

وفي ذلك الوقت كانوا خالين من السكتات الدماغية وأمراض القلب التاجية والسرطان. وبعد حوالي 10 سنوات تم فحصهم بعد ذلك.

وخلال تلك الفترة شهدت المجموعة ما مجموعه 4089 حالة سكتة دماغية، بما في ذلك 3159 حالة احتشاء دماغي و435 نزيفًا داخل المخ و148 نزيفًا تحت العنكبوتية و347 سكتة دماغية غير محددة.

وخلصت إلى أن أولئك الذين تناولوا أكبر كمية من الفاكهة والخضروات كانوا أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية. ومن بين هؤلاء، تبين أن التفاح والكمثرى والخضروات ذات الأوراق الخضراء هي الأكثر وقاية من السكتات الدماغية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مهرجان الإبل يعلن فترة استئناف الحالات ومنها...
السعودية اليوم

مهرجان الإبل يعلن فترة استئناف الحالات ومنها...

السعودية اليوم
صالح الشهري ثالث أكبر لاعب يسجل للأخضر...
كأس العالم

صالح الشهري ثالث أكبر لاعب يسجل للأخضر...

كأس العالم
محام يوضح المدة بين إيقاف الخدمات والقبض...
السعودية اليوم

محام يوضح المدة بين إيقاف الخدمات والقبض...

السعودية اليوم
آلية تقديم طلب الزيارة الشخصية على منصة...
السعودية اليوم

آلية تقديم طلب الزيارة الشخصية على منصة...

السعودية اليوم
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.214 حقيبة...
السعودية اليوم

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.214 حقيبة...

السعودية اليوم
صحة الرياض: تدريب 1200 موجه صحي مدرسي
السعودية اليوم

صحة الرياض: تدريب 1200 موجه صحي مدرسي

السعودية اليوم
مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن بسبب جرائم...
حصاد اليوم

مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن بسبب جرائم...

حصاد اليوم
تحذير: عواصف رعدية وأمطار غزيرة بمكة المكرمة
السعودية اليوم

تحذير: عواصف رعدية وأمطار غزيرة بمكة المكرمة

السعودية اليوم